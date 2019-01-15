【企業盈警】ＢＯＳＳＩＮＩ（５９２）料中期虧損增加

《經濟通通訊社１５日專訊》ＢＯＳＳＩＮＩ（００５９２）發盈警，預料截至去年１２月

底止中期虧損介乎２３００萬至２８００萬元，較２０１７年度中期的虧損１２００萬元有所增

加，主要由於所經營的多個核心市場，冬季氣候異常偏暖以及當地消費意欲低迷。（ｃｈ）

