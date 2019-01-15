【金融論壇】史樂山：香港要靈活應對不明朗環境，可發展華北市場

《經濟通通訊社１５日專訊》港美商務委員會港方及國泰航空公司（０２９３）主席史樂山

出席亞洲金融論壇時表示，面對中美貿易戰及英國脫勾等不明因素，香港需要靈活應對作出反應

。

他表示，過去香港的應對不錯，具有優勢，再加上香港地理位置優越，鄰近泛珠三角區域，

為本港帶來機遇，未來應再作積極回應，隨內地發展西部地區，本港經濟亦可延展至該地區。（

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