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15/01/2019 10:40

【金融論壇】史樂山：香港要靈活應對不明朗環境，可發展華北市場

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港美商務委員會港方及國泰航空公司（０２９３）主席史樂山
出席亞洲金融論壇時表示，面對中美貿易戰及英國脫勾等不明因素，香港需要靈活應對作出反應

　　他表示，過去香港的應對不錯，具有優勢，再加上香港地理位置優越，鄰近泛珠三角區域，
為本港帶來機遇，未來應再作積極回應，隨內地發展西部地區，本港經濟亦可延展至該地區。（
ｋｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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