【金融論壇】Ｖｉｓａ料電子支付平台繼續擴大，不擔心市佔率流失

《經濟通通訊社１５日專訊》Ｖｉｓａ大中華區總裁于雪莉表示，Ｖｉｓａ是傳統的金融科

技公司（Ｆｉｎ－ｔｅｃｈ），現時中國的Ａｌｉｐａｙ及支付寶發展迅速，相信未來電子支付

平台會繼續擴大，不擔心會影響Ｖｉｓａ所佔的市場份額。

她又表示現時與多間公司合作，協助企業轉型至網上支付，只要好好使用新科技，便能創造

其價值。

她認為，現時發展分布式分類帳技術（ＤＬＴ）及大數據將是新趨勢，應從原有的數據提取

資訊出來，創造價值及提升競爭力。（ｋｔ）

