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15/01/2019 13:02

【金融論壇】Ｖｉｓａ料電子支付平台繼續擴大，不擔心市佔率流失

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ｖｉｓａ大中華區總裁于雪莉表示，Ｖｉｓａ是傳統的金融科
技公司（Ｆｉｎ－ｔｅｃｈ），現時中國的Ａｌｉｐａｙ及支付寶發展迅速，相信未來電子支付
平台會繼續擴大，不擔心會影響Ｖｉｓａ所佔的市場份額。
　　她又表示現時與多間公司合作，協助企業轉型至網上支付，只要好好使用新科技，便能創造
其價值。
　　她認為，現時發展分布式分類帳技術（ＤＬＴ）及大數據將是新趨勢，應從原有的數據提取
資訊出來，創造價值及提升競爭力。（ｋｔ）

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