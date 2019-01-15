《經濟通通訊社１５日專訊》Ｖｉｓａ大中華區總裁于雪莉表示，Ｖｉｓａ是傳統的金融科
技公司（Ｆｉｎ－ｔｅｃｈ），現時中國的Ａｌｉｐａｙ及支付寶發展迅速，相信未來電子支付
平台會繼續擴大，不擔心會影響Ｖｉｓａ所佔的市場份額。
她又表示現時與多間公司合作，協助企業轉型至網上支付，只要好好使用新科技，便能創造
其價值。
她認為，現時發展分布式分類帳技術（ＤＬＴ）及大數據將是新趨勢，應從原有的數據提取
資訊出來，創造價值及提升競爭力。（ｋｔ）
15/01/2019 13:02
【金融論壇】Ｖｉｓａ料電子支付平台繼續擴大，不擔心市佔率流失
《經濟通通訊社１５日專訊》Ｖｉｓａ大中華區總裁于雪莉表示，Ｖｉｓａ是傳統的金融科
技公司（Ｆｉｎ－ｔｅｃｈ），現時中國的Ａｌｉｐａｙ及支付寶發展迅速，相信未來電子支付
平台會繼續擴大，不擔心會影響Ｖｉｓａ所佔的市場份額。
她又表示現時與多間公司合作，協助企業轉型至網上支付，只要好好使用新科技，便能創造
其價值。
她認為，現時發展分布式分類帳技術（ＤＬＴ）及大數據將是新趨勢，應從原有的數據提取
資訊出來，創造價值及提升競爭力。（ｋｔ）
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