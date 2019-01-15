【本港樓市】地政總署：第四季補地價收入大幅回升至１６８億元

《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署今日公布，在２０１８年１０月至１２月季度內在土

地註冊處共註冊了１４宗契約修訂及５宗換地個案，其中６宗為不涉及補地價金額的技術性契約

修訂。上述土地交易所得的地價收入總額約為１６８﹒０７億元，較第三季接近１６億元的八季

新低大幅反彈。

上述１９宗土地交易中，７宗位於港島、５宗位於九龍及７宗位於新界，有關數字並不包括

小型屋宇個案。季度內並沒有私人協約批地的註冊。（ｃｌ）

