《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日，日本公布１２月生產者物價指數（ＰＰＩ），美國公布

１月ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊東盟經濟部長會議高級經濟官員第一次會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：００ｐｍ，土耳其央行公布指標利率決定。

６：００ｐｍ，希臘央行總裁史托納拉斯在某銀行活動上講話。５：３０ｐｍ，德國經濟部長阿

爾特邁爾召集德國城市和地區數字化轉型會議。

明日，印尼央行舉行理事會會議（至１月１７日）。此外，第５０屆東盟經濟部長會議高級

經濟官員第一次會議（至１月１８日）。



＊日本１２月生產者物價指數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１１月核心機械訂單，月率料由７﹒６％降至

３％；年率料由４﹒５％降至０﹒２％。日本１２月生產者物價指數，月率跌幅料維持於

０﹒３％；年率料由２﹒３％降至１﹒８％。



＊美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月第三產業指數月率，料由１﹒９％降至下滑０﹒６％

。下午３：００ｐｍ，德國公布１２月消費者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料由

２﹒３％下滑至１﹒７％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月房價指數，年率料由２﹒７％升上

３％。英國１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１﹒８％；消費者物價指數月率料維持於

０﹒２％；年率料由２﹒３％下滑至２﹒１％；月率料由持平升上０﹒５％；年率料由３﹒２％

跌至２﹒９％。

８：３０ｐｍ，美國公布１２月出口物價月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒７％；進口物價

月率跌幅料由１﹒６％收窄至１﹒３％；年率料由０﹒７％降至下滑０﹒９％。１１：００ｐｍ

，美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於５６。



＊僑雄國際開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：滉達富控股（０１３４８）、僑雄國際（００３８１）和

中國三迪（００９１０）。（ｈｏ）

