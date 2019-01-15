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即市新聞

15/01/2019 18:39

《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日，日本公布１２月生產者物價指數（ＰＰＩ），美國公布
１月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊東盟經濟部長會議高級經濟官員第一次會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：００ｐｍ，土耳其央行公布指標利率決定。
６：００ｐｍ，希臘央行總裁史托納拉斯在某銀行活動上講話。５：３０ｐｍ，德國經濟部長阿
爾特邁爾召集德國城市和地區數字化轉型會議。
　　明日，印尼央行舉行理事會會議（至１月１７日）。此外，第５０屆東盟經濟部長會議高級
經濟官員第一次會議（至１月１８日）。

＊日本１２月生產者物價指數＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１１月核心機械訂單，月率料由７﹒６％降至
３％；年率料由４﹒５％降至０﹒２％。日本１２月生產者物價指數，月率跌幅料維持於
０﹒３％；年率料由２﹒３％降至１﹒８％。
　　　
＊美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月第三產業指數月率，料由１﹒９％降至下滑０﹒６％
。下午３：００ｐｍ，德國公布１２月消費者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料由
２﹒３％下滑至１﹒７％。５：３０ｐｍ，英國公布１１月房價指數，年率料由２﹒７％升上
３％。英國１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１﹒８％；消費者物價指數月率料維持於
０﹒２％；年率料由２﹒３％下滑至２﹒１％；月率料由持平升上０﹒５％；年率料由３﹒２％
跌至２﹒９％。　　　　
　　８：３０ｐｍ，美國公布１２月出口物價月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒７％；進口物價
月率跌幅料由１﹒６％收窄至１﹒３％；年率料由０﹒７％降至下滑０﹒９％。１１：００ｐｍ
，美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於５６。

＊僑雄國際開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：滉達富控股（０１３４８）、僑雄國際（００３８１）和
中國三迪（００９１０）。（ｈｏ）

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