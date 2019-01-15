【金融論壇】證監會梁鳳儀：落實綠色金融政策前會先與業界溝通

《經濟通通訊社１５日專訊》證監會副行政總裁及中介機構部執行董事梁鳳儀出席「亞洲金

融論壇時」指出，綠色金融不在只是企業社會責任，證監會將會就此進行研究工作，加強上市公

司環境信息披露和可比性。

梁鳳儀今日出席「亞洲金融論壇」時表示，氣候變化造成金融風險，國際之間監管機構都有

再討論到綠色金融不再只是企業社會責任。在氣候變化造成的金融風險，公司應制定如何減少風

險至最低。銀行或保險公司在借貸予受氣候變化影響的國家，或為其作出保單時，應制定如何管

理所承受承保的風險，並且作出披露。她認為這都這是方向性的研究問題。

梁鳳儀又指，資產公司與銀行或保險公司不同，因為銀行及保險公司承保是責任，而資產管

理公司所管理的資產原本有買到其受影響公司的股份，所以國際之間監管者都有推出諮詢文件，

關注風險管理。

梁鳳儀又提及證監會關注內地對上市公司要求、披露的要求，或者對於歐洲之家的要求。因

為這些基金會在香港上市或作出銷售，所以證監會並不會照搬內地或歐洲的一套，而是會先做好

一個研究工作。

證監會去年９月推出綠色金融策略框架，其中具體描繪下一步在風險監管如何進行，亦會有

大型問卷調查，當中涵蓋資產管理公司，以了解其現時做法及守則，如何將ＥＳＧ（即「環境（

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社會（Ｓｏｃｉａｌ）和公司治理（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｇｏｖ

ｅｒｎａｎｃｅ）」）融入投資決定。

她表示，制定政策或方向前，會先與業界好好溝通，再進一步了解。基於了解在與業界共同

探討此方面問題，這是比較長遠的政策方向。而該政策性的框架亦是希望引起業界及投資者的討

論和注意。（ｃｈ）

