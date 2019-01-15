《小傳日記》神州計劃刺激經濟，香江Ａ場重拾升勢！

《小傳日記》香江噚日急跌３６８點後，今朝高開２２０點報２６５１８其後升幅一度收窄

至１２９點，仲低見２６４２７點。不過，發改委之後表示，宏觀政策將會強化逆周期調節，又

強調會開始實施減稅降費，「孖屐」憧憬中央推出刺激經濟嘅有關措施，帶動香江由跌轉升，最

多走高５４０點，兼高見２６８３８點，午後升幅稍作收窄，最終收報２６８３０點，升５３１

點或２﹒０２巴仙，收復埋百天線（約２６３９８點）。成交金額８８９﹒５８億銀，較上日多

咗兩成七。國貨收報１０２９２點，跌１６２點或近２巴仙。上證收報２５３５點，跌１８點或

近１巴仙。

大隻藍戰士今日都好叻，大象（００００５）升１巴仙，報６５﹒１銀；生發發

（００３８８）跟升近２巴仙，報２３７銀；ＱＱ（００７００）跳高３巴仙，報３３０銀；

ＡＩＡ（０１２９９）走高近４巴仙，報６９﹒６銀。



＊５Ｇ大佬升祖國移動醒，瑞聲抽高高表現好風騷＊



發改委除咗話要谷經濟外，仲話要加快５Ｇ發展，相關概念佬彈高高，鐵塔（００７８８）

抽高逾半成，報１﹒５５銀，係全日最勁嘅國貨佬！中通服務（００５５２）彈高３巴仙，報７

﹒２５銀；中電信（００７２８）跟升近４巴仙，報４﹒１４銀；中聯通（００７６２）走高超

過４巴仙，報８﹒６９銀；祖國移動（００９４１）揚２巴仙，報８１﹒６銀，最高見

８２﹒１５銀，創逾兩年新高，叻！

手機設備佬普遍向上，瑞聲（０２０１８）升半成，報４８銀，成為表現最佳藍戰士；比亞

迪電子（００２８５）跟升３巴仙，報９﹒２３銀；中興（００７６３）升近３巴仙，報

１５﹒９銀；丘鈦科技（０１４７８）跳高２巴仙，報４﹒５１銀。舜宇（０２３８２）彈高近

３巴仙，報６９﹒５銀。



＊油價急急升三桶油高興，鐵鳥飛得高國航有得撈＊



自從沙特話帶頭減產之後，油價都開始向上走，今日紐約期油挑戰５１﹒２美金關口，「三

桶油」亦借勢升。中石化（００３８６）升逾１巴仙，報６﹒１１銀。中石油（００８５７）揚

逾２巴仙，報５﹒０１銀。中海油（００８８３）走高逾４巴仙，報１２﹒７２銀。油服佬都有

運行，中海油服（０２８８３）抽高逾７巴仙，報７﹒２２銀。中石化煉化（０２３８６）跟升

近６巴仙，報７﹒３銀。

就算油價急升，不過人仔今日大漲２００點子。航空佬都有得升，首都機場（００６９４）

升逾４巴仙，報７﹒２２銀。國航（００７５３）跟升逾２巴仙，報７﹒１９銀。南航

（０１０５５）揚近１巴仙，報５﹒２９銀。東航（００６７０）就無升跌，報４﹒５５銀。



＊緊縮政策改內房好慷慨，阿爺一吹風內銀勢追蹤＊



國家將會對內房緊縮政策鬆綁，內房佬呢排開始回暖，今日都輕輕鬆鬆隨市抽高，中海外（

００６８８）升近２巴仙，報２７﹒９５銀。潤地（０１１０９）跟升逾２巴仙，報３１﹒５５

銀。融創（０１９１８）彈高近半成，報２５﹒８銀。碧桂園（０２００７）踢高逾４巴仙，報

９﹒４５銀。恆大（０３３３３）升３巴仙，報２２﹒３５銀。

央行副行長朱鶴新吹風，表示今年金融對實體經濟支持力度穩固，加上舊年全年人仔新增貸

款增加２﹒６４萬億銀，今日內銀股普遍高走，建行（００９３９）升近２巴仙，報６﹒６銀。

工行（０１３９８）走高逾１巴仙，報５﹒７銀。中行（０３９８８）揚逾１巴仙，報３﹒４３

銀。交行（０３３２８）升近２巴仙，報６﹒４４銀。農行（０１２８８）跟升逾２巴仙，報３

﹒５１銀。



＊野村今唱好賭佬被當寶，魚缸今大勝內需有得升＊



野村表示今年賭收差過預期，惟預計２月將會有大幅改善，銀娛（０００２７）升近２巴仙

，報４７﹒１５銀。新濠國際（００２００）跟升近４巴仙，報１５﹒８６銀。永利馬交

（０１１２８）踢高近０﹒４巴仙，報１６﹒３銀。金沙（０１９２８）跟升逾３巴仙，報

３５﹒７５銀。美高梅（０２２８２）抽高逾２巴仙，報１３﹒１８銀。

今日內需佬亦借勢抽高，花旗表示，旺旺（００１５１）２０１９年上半年預料銷售穩健，

相信可延續至２０１９下半年，維持「買貨」評級同「他屐」８﹒９４銀，今日股價走高近４巴

仙，報６﹒２７銀。蒙牛（０２３１９）跟升近３巴仙，報２５﹒４銀。潤啤（００２９１）跳

高逾７巴仙，報２７﹒３銀。康師傅（００３２２）升近３巴仙，報１０﹒２２銀。統一

（００２２０）就要跌近半巴仙，報６﹒４１銀。請請！



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