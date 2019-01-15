【基金策略】安本標準：美股吸引，宜分散至私募股權及對沖基金等

《環富通基金頻道記者伍賜好１５日報道》踏入２０１９年，基金經理紛紛對新的一年的投

資環境及資產配置策略作出評估，總體而言，似乎在寒冬過後，環球投資氣候將會回暖。

有基金界人士認為美股仍然十分吸引，但宜分散投資於私募股權、對沖基金、基建及再生能

源等。



＊安本標準：風險資產基本面穩健，企業盈收良好＊



安本標準投資管理多元資產和宏觀投資部投資董事張冬岳接受《環富通基金頻道》記者訪問

時表示，２０１９年全球經濟增長步伐將有所放緩，但風險資產基本面穩健，企業營收良好，有

望延續上升趨勢。而且，估值經過去年的震盪已基本反映未來兩年經濟增長的下行趨勢，重回合

理水平。



＊股市估值重回合理水平，美股基本面仍十分吸引＊



從近期美國的宏觀數據來看，ＩＳＭ新訂單指數仍處於榮枯線以上，反映其經濟進一步擴張

，而該指數往往領先股市利潤增長約６個月。其他地區宏觀數據雖不及美國，但該行預期全球股

票在２０１９年應該可以維持５－１０％的利潤增長率，而良好的企業利潤將推動股價重回升軌

。另外，近期市場估值下調也將促使美國、歐洲和日本的上市公司大幅回購股票。因此，全球股

票，尤其是美股的基本面仍十分有吸引力。

低通脹也是目前經濟周期和過往的一大不同之處。能源價格因素、科技等結構性因數持續抑

制物價，將發達國家通脹率維持在溫和水平。受惠於穩定的物價，各國央行在未來一段時間的加

息和縮表壓力較為溫和。聯儲局在１２月也發出了較為鴿派的訊號，未來貨幣政策將以經濟軟著

陸為導向，市場對２０１９年的加息預期也從３次下調為１－２次。

短期內，中美貿易紛爭仍會造成不少困擾，兩國關係的發展也會影響投資者的風險偏好。聯

儲局需在此環境中制定既適合美國宏觀經濟情況又能包容全球複雜形勢的貨幣政策，因此存在一

定的政策出錯風險。



＊看好美國、歐洲、新興市場和日本股市＊



面對市場波動性日增，２０１９年投資者要加強回報，應有效地分散投資，選擇性地配置全

球風險資產，並善用避險類資產。

該行看好美國、歐洲、新興市場和日本的股市。新興市場股市的估值看來合理，而日本股票

受惠於當地相對寬鬆的貨幣和財政環境，以及企業治理的改善。此外，歐元區的股票和房地產市

場也具有一定吸引力。由於英國脫歐進程較不明朗，其股市增長動力則較其他市場弱。

同時具增長和收益的資產亦值得留意：新興市場債券經歷過去一年的外匯貶值洗禮後，從定

價和基本因素來看都比發達國家國債更具吸引力，其較高的票息依然會受到全球投資者的追捧。

投資者可以通過低配或做空全球投資級別信用債以降低投資組合的整體風險。



＊分散投資於私募股權、對沖基金、房託、基建及再生能源等＊



未來一段時間美國（包括國債和通脹掛勾債券）和澳洲債券仍將發揮其有效的避險功能。其

中，澳洲經濟由於依賴鐵礦石出口，其貨幣政策和新興市場（基礎建設所帶動的需求）存在較高

聯動，因此該國國債能夠有效規避新興市場經濟下滑所帶來的潛在風險。此外，持有日圓或有助

應對全球性的黑天鵝事件。根據過往經驗，日本投資者由於國內低利率環境大量投資海外資產，

而他們在全球避險情緒大幅上升時往往會選擇資金回流國內，造成日元的升值壓力。

另一方面，在條件允許下，把投資配置於海外另類資產能有效地提高投資組合的風險調整回

報，例如私募股權、對沖基金、房地產信託，基礎建設，再生能源，甚至融資租賃等。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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