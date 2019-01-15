【基金策略】基金界預期今年金融市場仍波動，籲借勢尋覓投資機會

《環富通基金頻道記者伍賜好１５日報道》展望今年，有基金經理認為金融市場今年仍然十

分波動，建議可利用市場波動尋覓投資機會。



＊聯博：金融市場今年可能十分動盪＊



聯博發表今年固定收入前景時表示，在經歷去年波濤洶湧的市況後，金融市場今年亦有可能

十分動盪。展望今年，金融市場料由不尋常地獲得支持的環境轉變得更為波動，因增長放緩、流

通量收縮和政治風險上升。換言之，投資將維持具挑選性。



＊未來將是放緩，不是衰退＊



環球增長今年維持正面，全球央行繼續退出寬鬆貨幣政策。聯儲局自２０１５年底以來已合

共加息次，自動的緊縮資產負債表。歐洲央行去年結束量化寬鬆（ＱＥ）計劃，而日本央行放慢

購買資產，料今年維持此緩慢步伐。

美國國庫券孳息率整體上已告上升，孳息曲扁平反映前景可能會衰退。但該行看不到衰退的

危機，孳息曲線只反映投者憂慮聯儲局會加息太多。



＊受累利率上升和貿易緊張，料主要經濟體增長放緩＊



美國資本市場的表現令金融環境變得緊縮，這容許聯儲局調低對增長和通脹的預期，令加息

速度減慢。該行預期聯儲局今年加息兩次，美國勞工市場和消費仍佳，通脹企於２％水平，隔夜

利率只是溫和上升，近期油價回落可保持通脹率於聯儲局的２％目標水平，令儲局不會傾向「鷹

派」。聯博不認為今年全球經濟會步入衰退，但已見頂，相信今年主要經濟體的增長將會放緩，

因受利率上升和貿易緊張削弱商業信心。

但是不能抹殺主要的風險前景，如央行政策轉變，聯儲局主席鮑威爾去年１１月曾表示，加

息至剛低於中性水平，市場對此作出正面反應，因此，未來聯儲局需要繼續維持市場的信心。其

次是美國的財政風險，該行認為，美國龐大的軍事開支和減稅計劃會增加財赤。

中美貿易戰亦是風險之一，該行期望於業績公布期前，能夠獲得正面解決。該行預測貿易戰

會削弱中國去年和今年增長分別降至６﹒５％及６﹒２％，這並需要中央明顯地不時推出刺激政

策去避免大幅下滑。



＊若英國硬脫歐，勢添歐債危機憂慮＊



英國脫歐方面，若英國決定在未能與歐盟達成協議的情況下脫歐，會震盪整個歐洲，並增添

對意大利債務問題的憂慮。

最後，市場流通量已因聯儲局削減資產負債表而轉差，歐洲央行今年將加息，這令金融市場

環境變得緊絀，同時，宏觀和政治風險亦會致令今年市場環境更為波動。投資者不宜只持有政府

國債，同時亦要利用市場波動的機會趁低增持。



＊百達：今年繼續於波動市尋覓機會＊



百達財富管理發表２０１９年資產配置和投資主題時指出，預期今年金融市場表現波動。近

期股市急挫，尤其是美股，是過度的反應，基本面仍然良好。該行將繼續於波動市尋覓機會。

在資產配置上，該行對於企業信貸抱持慎謹態度，因槓桿、加息和增長放緩令氣候更具挑戰

，相對高的債息提供一些保護用作，因預期美息的上升空間有限。

該行繼續認為另類投資有助增加傳統組合以外的回報，該行看好私募股權房地產。



＊股市高度波動，維持對股票「中性」的看法＊



至於商品市場，該行預期每桶油至本年底企於５１美元水平，意味油價今年的平均價約接近

此水平，料存在下跌的空間不大，因美元穩定和全球經濟增長料處於３﹒５％。

在股票，主要市場於去年１２月見新低後急速反彈，該行維持對股票「中性」的看法。預期

過去數季內，盈利增長穩步放緩。

不明朗因素致令股市高度波動，並打壓全球市場的估值。但新興市場較已發展市場更具彈性

，因受惠於疲弱的美元。

宏觀方面，油和氣行業處於過度期，因受另類能源持續發展所影響，主要的油公司決定進一

步去適應未來全球需求減少。

固定收入方面，國庫券於去年最後一周下滑，該行預期美國孳息曲線今年變得扁平。美國聯

儲局於未來再加兩次息後便會結束，因美國增長轉弱。孳息曲線需要經濟增長轉強和擔心通脹的

環境下才能回復傾斜。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

