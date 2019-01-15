憧憬中央谷經濟，港股全日反彈５３１點報２６８３０，重上百天線

《經濟通通訊社１５日專訊》港股上日打破連升六日的走勢，今早高開近２２０點，報

２６５１８點，其後升幅一度收窄至１２９點，全日低見２６４２７點。國家發改委指，要強化

逆周期調節，並實施減稅降費，帶動中港股市氣氛轉好，港股曾最多走高５４０點，高見

２６８３８點，午收升４４８點，報２６７４６點。

午後港股走勢仍然強勁，最終港股全日升５３１點或跌２﹒０２％，收報２６８３０點，並

收復百天線（約２６３９７點），主板成交８８９﹒５８億元，較上個交易日多２７﹒１％。國

指報１０５０２，升２﹒０４％或升２１０點。上證收報２５７０，升３４點或升１﹒３６％，

成交１３７３﹒７５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８５％，報６５﹒１元；港交所（００３８８）升

１﹒６３％，報２３７元；騰訊（００７００）走高２﹒５５％，報３３０元；友邦

（０１２９９）急升３﹒７３％，報６９﹒６元。

瑞聲（０２０１８）揚５﹒１５％，報４８元，為全日升幅最大藍籌。其次為吉利

（００１７５），升４﹒６５％，報１１﹒２６元；聯通（００７６２）漲４﹒３２％，報

８﹒６９元。



＊汽車股受政策造好，油價反彈三桶油隨市造好＊



中國財政部、發改委和人民銀行指，今年制定出台穩住汽車等產品消費的措施，而上日中汽

協公布去年汽車銷量按年跌２﹒８％，車股受拖累回吐，今日造好。敏實（００４２５）漲逾

５％，報２７﹒６５元；長汽（０２３３３）揚逾３％，報４﹒９９元；比亞迪（０１２１１）

亦走高逾３％，報４５﹒９５元；華晨（０１１１４）抽高逾１％，報６﹒５７元。

油股同樣向好，國際油價隔晚跌逾２％後反彈，刺激「三桶油」股價造好，中海油

（００８８３）漲４﹒１％，報１２﹒７２元；中石油（００８５７）升２﹒２％，報５﹒０１

元；中石化（００３８６）升１﹒２％，報６﹒１１元。中海油服（０２８８３）走高７﹒１％

，報７﹒２２元；昆侖能源（００１３５）微升１﹒２％，報８﹒５７元。



＊中資電訊股借５Ｇ消息造好，鐵塔最佳國指股＊



中國工信部部長苗圩上周透露，國家今年將在若干城市發放５Ｇ臨時牌照，在大市向好下多

隻中資電訊股走高。中鐵塔（００７８８）升逾５％，報１﹒５５元，為表現最佳國指成分股；

中電信（００７２８）漲３﹒７６％，報４﹒１４元；中移動（００９４１）揚１﹒９４％，盤

中高見８２﹒１５元，創逾兩年新高。

雖大摩認為智能手機存在去庫存風險，加上行業競爭大，調低大中華手機企業的盈利預測，

但手機設備股亦隨市上漲。比亞迪電子（００２８５）揚３﹒１３％，報９﹒２３元；丘鈦

（０１４７８）升２﹒０４％，報４﹒５１元。舜宇（０２３８２）漲２﹒７３％，報６９﹒５

元。富智康（０２０３８）無升跌，報０﹒８元。



＊人民幣強勢內銀股全線反彈，醫藥股普遍上漲＊



中國銀保監會上日公布，去年底止內地銀行業不良貸款率１﹒８９％，惟人民幣持續強勢，

內銀股今日繼續造好，招行（０３９６８）２﹒６６％，報３０﹒８５元；農行（０１２８８）

漲２﹒０３％，報３﹒５１元；建行（００９３９）揚１﹒６９％，報６﹒６元；郵儲行

（０１６５８）走高１﹒６９％，報４﹒２２元；交行（０３３２８）升１﹒５８％，報

６﹒４４元。

醫藥股上日受大市影響受壓，惟今日普遍上漲。三生製藥（０１５３０）升４﹒５４％，報

１１﹒０６元；康哲藥業（００８６７）漲２﹒８４％，報７﹒６１元；華潤醫藥

（０３３２０）揚２﹒０６％，報１０﹒９２元；石藥（０１０９３）走高２﹒０５％，報

１１﹒９２元；中生製藥（０１１７７）升近２％，報５﹒４６元。（ａｌ）

