《經濟通通訊社１５日專訊》《國歌法》條例草案在上星期公布條文及刊憲。行政長官林鄭
月娥重申，香港有憲制責任進行《國歌法》的本地立法工作。她強調，《國歌法》的目的就是要
尊重國歌，只要市民尊重國歌，就不需擔心受到影響。
林鄭月娥指出，何謂侮辱是普通常識，不需要寫出來。她亦不希望在立法後，有人「以身試
法」，試圖用任何方法侮辱國歌。（ｃｗ）（ｚｚ）
15/01/2019 10:24
【國歌法】林鄭：何謂侮辱是普通常識，不必寫出來
《經濟通通訊社１５日專訊》《國歌法》條例草案在上星期公布條文及刊憲。行政長官林鄭
月娥重申，香港有憲制責任進行《國歌法》的本地立法工作。她強調，《國歌法》的目的就是要
尊重國歌，只要市民尊重國歌，就不需擔心受到影響。
林鄭月娥指出，何謂侮辱是普通常識，不需要寫出來。她亦不希望在立法後，有人「以身試
法」，試圖用任何方法侮辱國歌。（ｃｗ）（ｚｚ）
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