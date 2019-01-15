《經濟通通訊社１５日專訊》前行政長官曾蔭權涉一項公職人員行為失當罪，雖然他向終審
法院提出終極上訴，但沒有申請保釋，今日是他刑滿出獄的日子。原本他在赤柱監獄服刑，惟上
周五（１１日）晚上因身體不適，被送往瑪麗醫院Ｊ９羈留病房留醫，今日在羈留病房離開。
曾蔭權出獄後被問到日後的終極上訴事宜，他表示，作為香港人，在香港的法治環境，要尋
求公義及清白需要堅持，不可放棄。（ｃｗ）
15/01/2019 11:21
【煲呔出冊】曾蔭權：尋求公義和清白需堅持，不放棄就定罪上訴
《經濟通通訊社１５日專訊》前行政長官曾蔭權涉一項公職人員行為失當罪，雖然他向終審
法院提出終極上訴，但沒有申請保釋，今日是他刑滿出獄的日子。原本他在赤柱監獄服刑，惟上
周五（１１日）晚上因身體不適，被送往瑪麗醫院Ｊ９羈留病房留醫，今日在羈留病房離開。
曾蔭權出獄後被問到日後的終極上訴事宜，他表示，作為香港人，在香港的法治環境，要尋
求公義及清白需要堅持，不可放棄。（ｃｗ）
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