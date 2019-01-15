【煲呔出冊】曾蔭權：尋求公義和清白需堅持，不放棄就定罪上訴

《經濟通通訊社１５日專訊》前行政長官曾蔭權涉一項公職人員行為失當罪，雖然他向終審

法院提出終極上訴，但沒有申請保釋，今日是他刑滿出獄的日子。原本他在赤柱監獄服刑，惟上

周五（１１日）晚上因身體不適，被送往瑪麗醫院Ｊ９羈留病房留醫，今日在羈留病房離開。

曾蔭權出獄後被問到日後的終極上訴事宜，他表示，作為香港人，在香港的法治環境，要尋

求公義及清白需要堅持，不可放棄。（ｃｗ）

