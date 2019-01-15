【煲呔出冊】曾：首要與太太談天及品嚐咖啡，想過正常退休生活

《經濟通通訊社１５日專訊》前行政長官曾蔭權今日刑滿。原本他在赤柱監獄服刑，惟上周

五（１１日）晚上因身體不適，被送往瑪麗醫院Ｊ９羈留病房留醫，今日在羈留病房離開。

曾蔭權見傳媒時，感謝傳媒的關心，對大家２０多年來對他不離不棄，是很難得的事。他又

指，感恩今天可以回家與家人團聚，重回正常平靜的退休生活，以及重拾每日到教堂彌撒的習慣

，而出獄後第一件事，是與太太談天，以及品嘗一杯久違的咖啡。他坦言：「最希望同太太多傾

偈」。（ｃｗ）

