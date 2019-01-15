【煲呔出冊】回應梁振英不被檢控，曾：不比較免掀從前的嬲和怨恨

《經濟通通訊社１５日專訊》前行政長官曾蔭權今日刑滿出獄。原本他在赤柱監獄服刑，惟

上周五（１１日）晚上因身體不適，被送往瑪麗醫院Ｊ９羈留病房留醫，今日在羈留病房離開。

被問到會否與梁振英ＵＧＬ事件作比較，曾蔭權表示，自己不會做比較，否則一比較便會再

次牽起以前內心的「嬲和怨恨」。他指，幾個月前靠念經和宗教支持下，掃走了有關思維，現時

心中只想著一樣事情，就是「感恩」。（ｃｗ）

