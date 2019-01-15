《鍾之日記》中央促消費，雨潤旺旺升

《鍾之日記》１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地昨日（１４日）公布糟糕的１２月進出口數據後，各部委即時發功穩經濟，國務院總理

李克強昨日主持召開國務院第二次全體會議，再次強調，堅持不搞「大水漫灌」，依靠市場頂住

下行壓力。發改委、財政部及人行今日在國新辦新聞發布會上介紹具體舉措。發改委指出宏觀政

策要強化逆周期調節，制定出台穩住汽車、家電等消費措施；財政部稱今年政府一般性支出要壓

減５％以上，要進行有更大規模的減稅和更為明顯的降費，包括積極研究制定降低社會保險費率

綜合方案等。人行就指，貨幣政策穩健並不意味著一成不變，要建立正向激勵機制，解決好流動

性等問題。



＊港股反彈５３１點＊



香江魚缸上日打破連升六日的走勢，今早高開近２２０點，中央指今年要減稅降費促消費，

帶動中港股市氣氛轉好，港股全日升５３１點或２﹒０２％，收報２６８３０點，收復百天線（

約２６３９７點），主板成交８８９﹒５８億元，較上個交易日多２７﹒１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８５％，港交所（００３８８）升１﹒６３％，騰

訊（００７００）走高２﹒５５％，報３３０元。瑞聲（０２０１８）揚５﹒１５％，為全日升

幅最大藍籌。



＊外資流入Ａ場，滬指升１﹒４％＊



祖國股市今早低開，在白酒、券商、保險及智能安防等板塊集體拉升下，午後升幅擴大，多

隻權重股見明顯升幅。滬綜指全日升１﹒３６％，報２５７０﹒３５點，深成指漲１﹒８６％，

報７５４７﹒３５點，創業板指升１﹒６３％，報１２６６﹒２７點。兩市全日成交３１９６億

元人民幣，較上日增加１２﹒９％。外資流入，滬股通、深股通今日合計用５４﹒５億元，為１

月９日以來高。

白酒股拉動股市，午後升幅擴大，舍得酒業（滬：６００７０２）、青島啤酒

（滬：６００６００）、老白干酒（滬：６００５５９）、酒鬼酒（深：０００７９９）、山西

汾酒（滬：６００８０９）漲停。



＊為內需打強心針，基礎消費股向好＊



發改委表示，今年將推出措施加強消費，政策措施主要包括增強消費能力、引導消費意願及

優化消費環境，外界最關注的是發改委提出，要實施好個人所得稅專項扣除政策，落實好金融支

持消費措施。今次發改委對消費環節著墨不少，也和目前中國的經濟形勢有關。

由於中美貿易戰的關係，由消費、投資及出口組成的三駕馬車已經失去其中一部分動能：內

地上月出口同比跌４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創２０１６年１２月以來最大降幅；

進口同比下跌７﹒６％，亦遠差過市場預期的５％增長，創２０１６年７月以來最大降幅。在此

情況下，刺激內需消化中國龐大產能，是重中之重。

無論如何，如果減稅降費能真正令廣大民眾受惠，始終都是好事。基礎消費股受益，食品板

塊方面，雨潤食品（０１０６８）升４﹒３％，報０﹒７３元，中國旺旺（００１５１）升

３﹒６％，報６﹒２７元；康師傅控股（００３２２）升２﹒５％，報１０﹒２２元；家電板塊

方面，海信家電（００９２１）升２﹒７％，報６﹒５６元，海爾電器（０１１６９）升

１﹒８％，報２０﹒２５元。

汽車股亦受惠，吉利汽車（００１７５）升４﹒７％，報１１﹒２６元；長城汽車

（０２３３３）升３﹒７％，報４﹒９９元，比亞迪（０１２１１）升３﹒６％，報４５﹒９５

元。



＊人行指宏觀槓桿率穩定，內銀向好＊



人行今日首階段下調存款準備金率，下調幅度為０﹒５個百分點。此外，人民銀行副行長朱

鶴新表示，２０１８年全年，新增人民幣貸款１６﹒１７萬億元，同比多增２﹒６４萬億元，多

增量是上年同期的３倍。他又指，中國金融風險總體收斂，宏觀槓桿率基本保持穩定，２０１８

年三季度宏觀槓桿率為２４９﹒６％，較上年同期下降０﹒６個百分點，較上年末僅上升０﹒７

個百分點，增幅遠低往年。

人行於收市後公布，去年１２月人民幣貸款增加１﹒０８萬億元，高於市場預期的８０００

億元，同比多增４９９５億元。

銀行股今日繼續造好，招行（０３９６８）升２﹒７％；農行（０１２８８）漲２％，建行

（００９３９）、郵儲行（０１６５８）齊升１﹒７％，交行（０３３２８）升１﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

