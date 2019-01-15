《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行公告，人民銀行行長易綱在參加
國際清算銀行（ＢＩＳ）例會期間，與保加利亞國家銀行行長迪米塔爾．拉德夫簽署《中國人民
銀行與保加利亞國家銀行合作諒解備忘錄》，旨在深化關係並加強在央行業務領域的合作。
15/01/2019 08:33
【駐京專電】人行與保加利亞國家銀行簽署合作諒解備忘錄
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》人民銀行公告，人民銀行行長易綱在參加
國際清算銀行（ＢＩＳ）例會期間，與保加利亞國家銀行行長迪米塔爾．拉德夫簽署《中國人民
銀行與保加利亞國家銀行合作諒解備忘錄》，旨在深化關係並加強在央行業務領域的合作。
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