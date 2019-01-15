【駐京專電】北京今年ＧＤＰ增長目標６％－６．５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京市市長陳吉寧在北京市第十五屆人民

代表大會第二次會議公布，今年全市經濟社會發展的主要預期目標：地區生產總值增長６％－

６﹒５％；一般公共預算收入增長４％；居民消費價格漲幅控制在３﹒５％以內；城鎮調查失業

率控制在５％以內；全市居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步；萬元地區生產總值能耗

、二氧化碳排放分別下降２﹒５％和２﹒６％左右，萬元地區生產總值水耗下降３％左右，生態

環境進一步改善。

