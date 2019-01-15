【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７８點子，報６﹒７５００

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５４２，較上個交易日輕微

上調１８點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７８點子，報６﹒７５００，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７５７８。（ａｃ）

