【人行放水】消息稱人行今進行１８００億逆回購，降準今生效

《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作，以及１０００億元２８天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１８００億元。

另外，今天將有３９００億元ＭＬＦ到期。而人行此早公布下調存款準備金率１個百分點，

首階段下調０﹒５個百分點於今日實施。（ａｃ）

