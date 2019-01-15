《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，以及１０００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１８００億元。
另外，今天將有３９００億元ＭＬＦ到期。而人行此早公布下調存款準備金率１個百分點，
首階段下調０﹒５個百分點於今日實施。（ａｃ）
15/01/2019 09:26
【人行放水】消息稱人行今進行１８００億逆回購，降準今生效
《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，以及１０００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１８００億元。
另外，今天將有３９００億元ＭＬＦ到期。而人行此早公布下調存款準備金率１個百分點，
首階段下調０﹒５個百分點於今日實施。（ａｃ）
|國際動態15/01/2019
文翠珊脫歐協議 下議院今表決
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰