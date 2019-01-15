【華為風波】在華被判死刑加拿大男子決定提出上訴

《經濟通通訊社１５日專訊》一名加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私冰毒，本來被判監禁

１０年，但孟晚舟在加拿大被拘捕後，該案被高院發回更審，結果謝倫伯格昨日（１４日）被改

判死刑。據外電引述謝倫伯格代表律師指，謝倫伯格已經決定上訴。（ｅｙ）

