《經濟通通訊社１５日專訊》一名加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私冰毒，本來被判監禁
１０年，但孟晚舟在加拿大被拘捕後，該案被高院發回更審，結果謝倫伯格昨日（１４日）被改
判死刑。據外電引述謝倫伯格代表律師指，謝倫伯格已經決定上訴。（ｅｙ）
15/01/2019 14:26
【華為風波】在華被判死刑加拿大男子決定提出上訴
《經濟通通訊社１５日專訊》一名加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私冰毒，本來被判監禁
１０年，但孟晚舟在加拿大被拘捕後，該案被高院發回更審，結果謝倫伯格昨日（１４日）被改
判死刑。據外電引述謝倫伯格代表律師指，謝倫伯格已經決定上訴。（ｅｙ）
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停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
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