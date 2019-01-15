【華為風波】加拿大修訂對華旅遊警示：提防中方任意強制執法

《經濟通通訊社１５日專訊》一名加拿大籍被告人謝倫伯格涉嫌在中國走私冰毒，本來被判

監禁１０年，但孟晚舟在加拿大被拘捕後，該案便被高院發回更審，結果謝倫伯格昨日（１４日

）被改判死刑。加拿大總理特魯多稱，事件讓加拿大政府極度擔憂。

加拿大修訂對中國的旅遊警示，警告赴華國民需注意中方「任意強制執法」的風險，但維持

現有對中國的旅遊警示級別於第二級「提高警惕」。（ｅｙ）

