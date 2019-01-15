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15/01/2019 16:04

【聚焦數據】人行：去年１２月新增人幣貸款１﹒０８萬億，勝預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，去年１２月人民幣貸款增加１﹒０８萬億元，
高於市場預期的８０００億元，同比多增４９９５億元。
　　去年全年人民幣貸款增加１６﹒１７萬億元，同比多增２﹒６４萬億元。分部門看，住戶部
門貸款增加７﹒３６萬億元，其中，短期貸款增加２﹒４１萬億元，中長期貸款增加４﹒９５萬
億元；非金融企業及機關團體貸款增加８﹒３１萬億元，其中，短期貸款增加４９８２億元，中
長期貸款增加５﹒６萬億元，票據融資增加１﹒８９萬億元；非銀行業金融機構貸款增加
４４０１億元。
　　１２月末，本外幣貸款餘額１４１﹒７５萬億元，同比增長１２﹒９％。月末人民幣貸款餘
額１３６﹒３萬億元，同比增長１３﹒５％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和０﹒８
個百分點。
　　１２月末，外幣貸款餘額７９４８億美元，同比下降５﹒２％。全年外幣貸款減少４３１億
美元，同比多減９５３億美元。１２月份，外幣貸款減少１１０億美元，同比多減１５８億美元


＊上月人民幣存款增加９１６億，全年增１３﹒４萬億＊

　　去年１２月人民幣存款增加９１６億元，同比多增８８４５億元。全年人民幣存款增加
１３﹒４萬億元，同比少增１０７１億元。其中，住戶存款增加７﹒２萬億元，非金融企業存款
增加２﹒１６萬億元，財政性存款減少５９６億元，非銀行業金融機構存款增加１﹒９６萬億元

　　１２月末，本外幣存款餘額１８２﹒５２萬億元，同比增長７﹒８％。月末人民幣存款餘額
１７７﹒５２萬億元，同比增長８﹒２％，增速比上月末高０﹒６個百分點，比上年同期低
０﹒８個百分點。
　　１２月末，外幣存款餘額７２７５億美元，同比下降８％。全年外幣存款減少６３４億美元
，同比多減１４１３億美元。１２月份，外幣存款減少３９億美元，同比多減１０４億美元。
（ｂｉ）

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