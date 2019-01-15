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15/01/2019 16:09

【聚焦數據】２０１８年社融增量１９﹒２６萬億，比上年少３萬億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行公布，據初步統計，２０１８年社會融資規模增量累計為
１９﹒２６萬億元（人民幣．下同），比上年少３﹒１４萬億元。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１５﹒６７萬億元，同比多增１﹒８３萬億元；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少４２０１億元，同比多減４２１９億元；委託貸款減少
１﹒６１萬億元，同比多減２﹒３８萬億元；信託貸款減少６９０１億元，同比多減２﹒９５萬
億元；未貼現的銀行承兌匯票減少６３４３億元，同比多減１﹒１７萬億元；企業債券淨融資２
﹒４８萬億元，同比多２﹒０３萬億元；地方政府專項債券淨融資１﹒７９萬億元，同比少２１
１０億元；非金融企業境內股票融資３６０６億元，同比少５１５３億元。１２月份社會融資規
模增量為１﹒５９萬億元，比上年同期多３３億元。
　　從結構看，去年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的８１﹒４％，同比高
１９﹒６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款佔比為２﹒２％，同比低２﹒２個百分點；委託
貸款佔比為８﹒３％，同比低１１﹒８個百分點；信託貸款佔比為３﹒６％，同比低１３﹒７個
百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－３﹒３％，同比低５﹒７個百分點；企業債券佔比
１２﹒９％，同比高１０﹒９個百分點；地方政府專項債券佔比９﹒３％，同比高０﹒４個百分
點；非金融企業境內股票融資佔比１﹒９％，同比低２個百分點。（ｅｙ）

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