【聚焦數據】２０１８年社融增量１９﹒２６萬億，比上年少３萬億

《經濟通通訊社１５日專訊》人行公布，據初步統計，２０１８年社會融資規模增量累計為

１９﹒２６萬億元（人民幣．下同），比上年少３﹒１４萬億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１５﹒６７萬億元，同比多增１﹒８３萬億元；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少４２０１億元，同比多減４２１９億元；委託貸款減少

１﹒６１萬億元，同比多減２﹒３８萬億元；信託貸款減少６９０１億元，同比多減２﹒９５萬

億元；未貼現的銀行承兌匯票減少６３４３億元，同比多減１﹒１７萬億元；企業債券淨融資２

﹒４８萬億元，同比多２﹒０３萬億元；地方政府專項債券淨融資１﹒７９萬億元，同比少２１

１０億元；非金融企業境內股票融資３６０６億元，同比少５１５３億元。１２月份社會融資規

模增量為１﹒５９萬億元，比上年同期多３３億元。

從結構看，去年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的８１﹒４％，同比高

１９﹒６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款佔比為２﹒２％，同比低２﹒２個百分點；委託

貸款佔比為８﹒３％，同比低１１﹒８個百分點；信託貸款佔比為３﹒６％，同比低１３﹒７個

百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－３﹒３％，同比低５﹒７個百分點；企業債券佔比

１２﹒９％，同比高１０﹒９個百分點；地方政府專項債券佔比９﹒３％，同比高０﹒４個百分

點；非金融企業境內股票融資佔比１﹒９％，同比低２個百分點。（ｅｙ）

