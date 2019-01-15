【聚焦數據】２０１８年社融存量２００﹒７５萬億元，增９﹒８％

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０１８年社會融資規模存量為

２００﹒７５萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒８％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１３４﹒６９萬億元，同比增長１３﹒２％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２１萬億元，同比下降１０﹒７％；委托貸款餘

額為１２﹒３６萬億元，同比下降１１﹒５％；信托貸款餘額為７﹒８５萬億元，同比下降

８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒８１萬億元，同比下降１４﹒３％；企業債券餘額為

２０﹒１３萬億元，同比增長９﹒２％；地方政府專項債券餘額７﹒２７萬億元，同比增長

３２﹒６％；非金融企業境內股票餘額為７﹒０１萬億元，同比增長５﹒４％。

從結構看，２０１８年對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６７﹒１％，同比高２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比１﹒１％，同比低

０﹒３個百分點；委托貸款餘額佔比６﹒２％，同比低１﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比

３﹒９％，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒９％，同比低０﹒５個

百分點；企業債券餘額佔比１０％，同比低０﹒１個百分點；地方政府專項債券佔比３﹒６％，

同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒１個百分點。

（ｂｉ）

