【通俄無間道】陰謀論指劇中有劇，民主黨自編自導？

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》由奧巴馬政府燃點的「通俄門」調查，一直被特朗普

怒轟為「獵巫（Ｗｉｔｃｈ Ｈｕｎｔ）」、「抹黑（Ｓｍｅａｒ）」和「假新聞

（Ｆａｋｅ ｎｅｗｓ）」；有陰謀論者亦指，此番鬧劇是民主黨不甘特朗普勝出而自編自導，

甚至「通俄」的根本是希拉里－－可謂劇中有劇、撲朔迷離。

侵侵也非省油的燈，為示反擊，２０１８年２月２日，他批准公布一份由眾議院情報委員會

主席努尼斯（Ｄｅｖｉｎ Ｎｕｎｅｓ）等撰寫的機密國會調查備忘錄，內容為指控奧巴馬時期

的司法部及聯邦調查局（ＦＢＩ）濫用監控權力，且偏袒民主黨。



＊侵侵解密備忘錄，揭希拉里「買」黑材料＊



據備忘錄指稱，早在２０１６年，奧巴馬政府的司法部及聯邦調查局在向法院申請監聽特朗

普前競選幕僚佩奇（Ｃａｒｔｅｒ Ｐａｇｅ）等人時，為取得申請監聽令必不可少的「史蒂爾

檔案」，民主黨全國委員會（ＤＮＣ）與希拉里競選陣營透過情報公司Ｆｕｓｉｏｎ ＧＰＳ，

付給ＦＢＩ線人、前英國情報人員史蒂爾（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｓｔｅｅｌｅ）１６萬美

元，供他彙編指控特朗普與俄羅斯有接觸的檔案。而史蒂爾曾親口稱，他「不顧一切要讓特朗普

落選。」

但無論是２０１６年１０月第一次的監聽聲請令，還是此後三次聲請延長令，司法部和聯邦

調查局都未向法官揭露民主黨所扮演的角色，亦未提及史蒂爾上述政治立場。分析相信，特朗普

力主公布備忘錄是想借此炒掉司法部副部長羅森斯坦和特別檢察官穆勒。

早前遭特朗普炒掉的聯邦調查局局長科米就指摘此份備忘錄「不誠實與充滿誤導，損及眾院

情報委員會、摧毀與情報圈的信任」；共和黨參議院領袖舒默（Ｃｈｕｃｋ Ｓｃｈｕｍｅｒ）

、眾議院領袖佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）等聯合發表聲明稱，「開除羅森斯坦或穆勒

，會導致自『周六夜大屠殺』以來所未見的憲政危機。」所謂周六夜大屠殺，是指美國前總統尼

克遜在水門事件期間下令開除多名司法官員。



＊專欄爆長子女婿被「下套」會俄羅斯律師＊



陰謀論者如國家安全委員會戰略分析師希金斯（Ｒｉｃｈ Ｈｉｇｇｉｎｓ）２０１７年５

月就宣稱，全球主義者、金融界、「深層國家」（ｄｅｅｐ ｓｔａｔｅ）和伊斯蘭主義者正在

聯手密謀摧毀特朗普政權，「通俄門」就是他們設計的陷阱。

無獨有偶，２０１８年中，政治新聞和民意調查機構Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｓ的專欄作者Ｌｅｅ Ｓｍｉｔｈ亦發表報告稱，希拉里陣營構陷

特朗普，包括奧巴馬時期司法部第四把手歐爾（Ｂｒｕｃｅ Ｏｈｒ）在總統大選之前、期間和

之後，都有與Ｆｕｓｉｏｎ ＧＰＳ創辦人辛普森（Ｇｌｅｎｎ Ｓｉｍｐｓｏｎ）和斯蒂爾協

調。

他甚至指，侵侵長子小特朗普和女婿庫什納（Ｊａｒｅｄ Ｋｕｓｈｎｅｒ）被爆於

２０１６年６月９日，與俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅（Ｖｅｓｅｌｎｉｔｓｋａｙａ）在特朗普

大廈秘密會面時，Ｖｅｓｅｌｎｉｔｓｋａｙａ的對話腳本正是由辛普森撰寫，旨在令外界認為

特朗普「通俄」。

最新消息是，紐約曼哈頓檢方於本月８日宣布起訴維塞尼茨卡雅，指其秘密與俄羅斯政府合

作，為她進行法律顧問的一間俄羅斯公司起草虛假聲明，有洗錢之嫌。維塞尼茨卡雅未來會否爆

出與小特朗普會面內幕，或坐實與Ｆｕｓｉｏｎ ＧＰＳ甚至希拉里關係，大有看頭。

