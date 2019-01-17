【通俄無間道】普京「四兩撥千斤」，是敵是友難分辨

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》跟特朗普在「通俄門」調查對幕僚翻臉無情、對民主

黨以牙還牙相比，俄羅斯總統普京更像是一名「四兩撥千斤」的高手。

早在２０１６年１２月奧巴馬簽署行政命令驅逐３５名俄羅斯外交官、關閉俄羅斯於美國境

內的兩處機構時，普京不但回應指不會驅逐任何美國外交官，更邀請所有美國駐俄外交官子女到

克里姆林宮參加新年晚會。

２０１７年６月２日，穆勒上任「通俄門」調查特別檢察官後，普京首度坦承，可能有「愛

國黑客」自發對那些與俄方關係緊張的國家發動網路攻擊，但強調俄羅斯政府並非幕後主使者。

他氣定神閒形容，黑客就像藝術家起床後心情不錯就會畫畫一樣；他們起床後，讀到一些國

與國關係的相關新聞，假如有愛國之心，便會用自己認為正確的方式，對抗那些說俄羅斯壞話的

人。「這種事可能發生嗎？理論上當然有可能。」普京抱怨美國一再重複「無用又傷害國際關係

的嘮叨」，並指特朗普贏得大選只不過是他找到了打贏的方法。



＊「看不到有任何理由為何是俄羅斯」＊



面對普京，多疑的特朗普甚至不惜頂著「叛國」的罵名為對方說好話。２０１８年７月１６

日，他與普京於芬蘭首都赫爾辛基會面後聲稱，兩人用不少時間討論俄羅斯涉干預美國選舉的話

題，強調普京提出「強而有力（ｓｔｒｏｎｇ ａｎｄ ｐｏｗｅｒｆｕｌ）」的反駁，指「普

京總統說不是俄羅斯，我看不到有任何理由為何是俄羅斯（Ｉ ｄｏｎ’ｔ ｓｅｅ ａｎｙ

ｒｅａｓｏｎ ｗｈｙ ｉｔ ｗｏｕｌｄ ｂｅ Ｒｕｓｓｉａ）。」

此話令美國全國上下譁然。共和黨元老麥凱恩當時仍在世，指摘「這是記憶中美國總統歷來

最不光彩表現之一」；參議院民主黨領袖舒默則譴責，歷史上從未見過一個美國總統像特朗普支

持普京一樣支持美國的敵人。

儘管特朗普此後改口稱「ｗｏｕｌｄ ｂｅ」實際上應該是「ｗｏｕｌｄｎ’ｔ ｂｅ」，

但民調顯示，５５％的受訪美國登記選民不贊成他處理與俄羅斯關係的方式。

而就在周六（１２日），他在推特再稱，「在對待俄羅斯方面，我遠比奧巴馬、布殊、克林

頓強硬。或許，較任何總統都是如此。」但他同時指，與俄羅斯相處是件好事，而不是壞事。「

我完全期待有一天我們會再次與俄羅斯建立良好關係。」

