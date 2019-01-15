【ＦＯＣＵＳ】倔強珊珊脫歐最後一博，「最精準」預測續看淡英鎊

【ＦＯＣＵＳ】儘管市場預計英國下議院於倫敦時間周二（１５日）晚７時，投票通過脫歐

協議的可能性只有１５％，ＢＢＣ則料反對票蓋過贊成票２００票，但倔強如「鐵娘子２﹒０

」的珊珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ），周一仍奮力最後一搏，發表演講呼籲議員「ｂａｃｋ

ｔｈｅ ｄｅａｌ ｔｏｍｏｒｒｏｗ」。

鑒於她的演講暗示，放棄脫歐（ａｂａｎｄｏｎ Ｂｒｅｘｉｔ）的機會大過無協議脫歐

（ｌｅａｖｅ ｗｉｔｈｏｕｔ ａ ｄｅａｌ），英鎊兌美元一度觸及１﹒２９２９的７周高

位。不過，雖然市場普遍相信有多達一半機會延長３月２９日脫歐死線，英鎊有望重回１﹒３，

但過往預測英鎊匯率最精準的西太平洋銀行就獨樹一幟，低看英鎊到３月底將跌逾３％至

１﹒２４美元。



＊Ｎｏ ｂｒｅｘｉｔ可能大於Ｎｏ ｄｅａｌ＊



為顯示「脫歐」決心，珊珊今次特別選擇前往距離倫敦逾２００公里的陶瓷小鎮斯托克

（Ｓｔｏｋｅ－ｏｎ－Ｔｒｅｎｔ）向國會喊話，該鎮２０１６年公投時，以６９﹒４％支持

「脫歐」。

在演講中，她再次敦促議員兌現公投結果，警告否決「脫歐」協議可能導致兩種結果：一是

「無協議」脫歐給經濟帶來動盪、為安全合作製造障礙、擾亂人們的日常生活；二是根本沒有脫

歐，而這將是歷史上首次未能實施法定公投的結果，並讓英國人失望。她坦承，雖然「無協議」

脫歐仍是嚴重風險，但更可能的結果是議會癱瘓，並導致沒有英國退歐

（ｎｏ ｂｒｅｘｉｔ）。

對於有英媒提及，歐盟研判將脫歐死線延長至７月，詢問她是否明確排除此種可能，珊珊的

回答亦洩露了玄機。儘管她強調，「我很清楚，我不相信我們應該延長（里斯本條約）第５０條

」，但就在「ｃｌｅａｒ」前面加上「Ｉ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ」，被解讀成暗示將轉軚。

事實上，對渣打、ＩＮＧ、法興等１１家機構的調查就顯示，預期最有可能的結果即為「延

長脫歐時限」（５０％），其次為「第二次投票獲通過」（３５％）、「二次公投」（２５％）

；而每種可能對應的英鎊走勢分別為１﹒３、１﹒３４、１﹒３５美元。而「無協議脫歐」的可

能僅１５％，倘若真的發生，英鎊料跌至１﹒１５美元。



＊「最精準」預測者看淡，料英鎊將見１﹒２４＊



英鎊兌美元近兩日的反高潮走勢，亦顯示市場押注在「脫歐」協議周二晚遭否決後，珊珊將

與歐盟就為愛爾蘭「擔保方案」設立時限尋求妥協，並可能在三天後帶回修正後的脫歐

「ｐｌａｎ Ｂ」。

不過，過往預測英鎊匯率最精準的西太平洋銀行就認為，即使是最有利的「脫歐」結果，也

會令讓英國經濟形勢差過２０１６年５月公投時，此將遏制英鎊上漲，預計英鎊兌美元到３月底

時將跌逾３％至１﹒２４。在年中之前，可能都會在該水平附近徘徊，任何正面消息都只會帶來

暫時的反彈。



＊歐盟前景黯淡＊



另一邊廂，歐盟的「帶頭大哥」德國將同時於周二公布去年第四季經濟數據，倘若如第三季

般環比再現負增長，將構成技術性衰退，勢令前景黯淡的歐盟經濟雪上加霜。「壞孩子」意大利

的總理孔特就趁機表示，法德主導的歐盟「巴黎－柏林軸」必須改變，否則歐盟可能崩潰。

由此看，無論英國脫歐表決結果如何，歐洲的動盪遠未停止。而德拉吉會否步鮑威爾後塵，

暗示暫停今年晚些時候加息，又是另一看點。（經濟通通訊社 俞瑾）

