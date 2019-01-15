【金融論壇】表列２０１９年亞洲金融論壇嘉賓發言重點

《經濟通通訊社１５日專訊》每年一度「亞洲金融論壇」一連兩日於香港會展舉行，本屆論

壇主題為「共建可持續與共融的未來」，邀請到超過１３０位環球財金界官員、商界領袖、金融

翹楚及投資者為業界「指點迷津」，剖析最新環球經濟局勢，本通訊社整理參與論壇的嘉賓發言

重點，助你部署２０１９年投資策略。



香港特區行政長官林鄭月娥：

「香港作為全球最自由的經濟體之一，難免受到中美貿易戰及英國脫歐等不明朗因素影響，政府

會視維持金融穩定為最優先目標。本港去年經濟表現如預期一樣好，證明香港已準備好面對經濟

及政治的新環境。」



香港財政司司長陳茂波：

「國際發生貿易爭端，保護主義抬頭，令環球經濟更趨複雜，影響國際投資及營商氣氛，不過保

護主義不會於香港發生，香港會繼續支持多邊自由貿易，本港亦有緩衝空間面對日益增加的市場

風險。」



香港財經事務及庫務局局長劉怡翔：

「政府估計去年全年本港經濟錄約３﹒２％增長，低於去年首兩季，惟本港在粵港澳大灣區和創

科投入有重要角色，相信可支持經濟增長，對本港今年的經濟前景持平樂觀。」



商務及經濟發展局局長邱騰華：

「去年本港經濟表現向好，經濟增長高於過去１０年平均水平，貿易方面亦有增長，但市場存有

貿易摩擦等不確定因素，因此難以預測今年本港經濟表現，香港需做好應對準備。」



中國銀行保險監督管理委員會副主席王兆星：

「２０１９年環球經濟展望屬「中性」，相信當中會遇到很多挑戰同時亦有機遇，對中國經濟仍

然感有信心，預料中國可主動應對市場情況及維持穩定，因中國的供應及需求方面都仍然很有潛

力。市場要注意經濟上三方面範疇，分別為金融市場穩定、房地產市場和全球市場的影響。」



中國財政部前副部長朱光耀：

「２０１９年全球經濟面臨下行壓力，但中國經濟基本面持續向好，能保持中高度的經濟發展，

有信心中國經濟增長能維持６％以上。英國脫歐仍有變數，美國利率走勢亦不確定，兩者均會對

中國和新興市場帶來不確定性。」



世界銀行前行長、美國前副國務卿羅拔佐利克（Ｒｏｂｅｒｔ Ｚｏｅｌｌｉｃｋ）：

「近期中美雙方都就貿易問題釋出善意，除了中國一直想尋求談判外，特朗普亦預料會在考慮連

任及市場反應後，傾向短期內與中國達成協議。不過，這不代表中美貿易糾紛會解決，兩國關係

長遠而言仍有很大挑戰。」



匯豐控股（００００５）行政總裁范寧：

「中美貿易戰下不建議短線投資，金融市場短期內仍會面對較大波動，長期市場需要待中美貿易

摩擦出現較正面的訊號、環球經濟數據穩定，以及英國脫歐的情況明朗化。」



渣打集團（０２８８８）旗下渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁洪丕正：

「面對中美貿易摩擦等不明朗因素，預料香港今年經濟增長只錄２﹒５％至３％，失業率仍低，

貸款增長會放緩至低單位數，但本港經濟穩健，亦具有靈活、變通快的優勢，相信有危必有機，

市場不用過於悲觀。」



匯豐銀行總經理兼香港區行政總裁施穎茵：

「銀行在應用金融科技時，需要提升用戶體驗，否則難以維持領導地位，相信未來一般銀行服務

櫃檯人員需求將會下降，而金融科技安全要求亦提升。近年業界出現保安漏洞，銀行業需提升保

安標準，保護客戶的資料及資產，同時亦要在反洗錢方面扮演重要角色。」（ｋｙ）

