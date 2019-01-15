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15/01/2019 07:53

【企業盈喜】捷榮（０２１１９）料去年盈利增長五至六成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》捷榮（０２１１９）宣布，料去年純利增長約５０％至６０％
，主要由於內地餐飲策劃服務部分銷售增加，及確認較少上市開支，而令行政開支減少。
（ｈｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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