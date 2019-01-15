《經濟通通訊社１５日專訊》捷榮（０２１１９）宣布，料去年純利增長約５０％至６０％
，主要由於內地餐飲策劃服務部分銷售增加，及確認較少上市開支，而令行政開支減少。
（ｈｍ）
15/01/2019 07:53
【企業盈喜】捷榮（０２１１９）料去年盈利增長五至六成
《經濟通通訊社１５日專訊》捷榮（０２１１９）宣布，料去年純利增長約５０％至６０％
，主要由於內地餐飲策劃服務部分銷售增加，及確認較少上市開支，而令行政開支減少。
（ｈｍ）
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