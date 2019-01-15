【企業盈警】嘉進（００３１０）料去年盈轉虧損８７００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》嘉進（００３１０）宣布，預料去年盈轉虧損８７００萬元，

上年度賺２０萬元，公司表示由於股市波動，上市股本投資之公平值變動，而導致虧損約

５３００萬，及並無因出售錄非上市投資收益。（ｈｍ）

