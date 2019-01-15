《日入而息》上月新增人幣貸款勝預期，港股全日反彈５３１點

《今天重點》﹡內地１２月末Ｍ２升８﹒１％符預期，Ｍ１升１﹒５％

﹡人行表示去年１２月新增人幣貸款１﹒０８萬億，勝預期

﹡丘鈦科技（０１４７８）料全年盈利減少９５％



《即日市況》﹡憧憬中央谷經濟，港股全日反彈５３１點報２６８３０，重上百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒３６％，當局稱今年要減稅降費促消費



《美元匯價》﹡歐元區經濟數據欠理想，歐元只宜候低吸納；歐元最新報１﹒１４３６╱

３９，日圓最新報１０８﹒６２╱６６



《公司業績》﹡陽光能源（００７５７）去年收入升０﹒５％至４０億元人民幣

﹡方大集團料去年盈利增長７９％至１１０％



《公司資訊》﹡科培教育（０１８９０）今起招股，入場費約５４５４元

﹡國泰（００２９３）去年客運量按年升１﹒９％，貨運需求１２月底從高位

回軟

﹡新地（０００１６）考慮把十四鄉發展項目加入長者屋元素

﹡恆大健康（００７０８）斥９﹒３億美元收購瑞典電動汽車公司

﹡聯想控股（０３３９６）出售５４０９萬股Ｈ股予新奧國際



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）全年電視機銷售量增長２３％

﹡中信証券（０６０３０）將與日本企業於新加坡成立投資基金

﹡中海外（００６８８）天鑽加推新價單１６２單位，呎價低至１﹒３萬

﹡何劍波接替李福利出任五礦地產（００２３０）主席

﹡中遠海運港口（０１１９９）旗下港口１２月吞吐量按年升７％

﹡中國電力清潔能源（００７３５）去年發電量升近２％

﹡中煤能源（０１８９８）１２月商品煤銷量升７％，產量升２９％



《神州民企》﹡中教控股（００８３９）斥２﹒５億元人民幣收購泉城大學５１％股權

﹡京信通信（０２３４２）為巴西主要大型場館提供高密度無線解決方案

﹡大明國際（０１０９０）第四季不鏽鋼銷售量跌３﹒３％



《中國要聞》﹡深圳攜手周邊城市共建大灣區核心引擎

﹡廣州將推動設立粵港澳大灣區商業銀行，建設國際金融島

﹡十省去年經濟數據出爐，江蘇省ＧＤＰ總量首超９萬億

﹡上海自貿區新片區建設形成「初步考慮」，選址將公布

﹡發改委、工信部組織召開推進鋼鐵行業兼併重組座談會

﹡廣州今年ＧＤＰ增速目標６％－６﹒５％，固投增８％

﹡機構預計２０１９年全國ＧＤＰ目標或為區間值

﹡蘇寧張近東稱今年開店目標加碼至１﹒５萬家

﹡銀保監工作論文：影子銀行規模擴大降低銀行穩健水平

﹡人行千八億逆回購利率持平，料未來幾日流動性下降快；去年人幣新增貸

１６﹒１７萬億元，槓桿率穩定；建立正向激勵機制，解決好流動性等問題

；降準與匯率穩定不矛盾，是否減息要做動態評估；人行朱鶴新稱貨幣政策

穩健並不意味著一成不變；Ｍ１回落反映流動性結構變化，不代表總量變化

﹡北京今年ＧＤＰ增長目標６％－６﹒５％

﹡外匯局公布最新外匯業務保險資格名單，新增８家公司

﹡財政部表示今年從四方面進行更大規模減稅、更明顯降費；去年全年減稅降

費規模約１﹒３萬億元；政府今年一般性支出要壓減５％以上；增值稅改革

方案估計兩會期間出台

﹡發改委表示宏觀政策要強化逆周期調節，實施減稅降費；制定出台措施，穩

住汽車、家電等消費；擴大混改試點範圍，完善大灣區規劃政策體系；發改

委連維良稱市場化債轉股落地率超３０％；發改委批復三項機場建設項目，

投資總額逾７００億元

﹡加拿大公民在華走私冰毒，孟晚舟事件後重審改判死刑；在華被判死刑加拿

大男子決定提出上訴

﹡加拿大修訂對華旅遊警示：提防中方任意強制執法

﹡中美貿易休戰以來首批美國原油船貨駛往中國



﹡２０１８年社融增量１９﹒２６萬億，比上年少３萬億；２０１８年社融存

量２００﹒７５萬億元，增９﹒８％

﹡廣州今年擬斥１９０億元支持粵港澳大灣區建設

﹡去年央企收入及利潤均錄雙位數增長，創歷年最好水平

﹡抖音母企推出社交產品「多閃」，挑戰騰訊微信

﹡高頻快開遊戲派獎促銷加強管理，明起暫停派獎活動

﹡自然資源部表示嚴禁新增以政府儲備土地抵押融資行為



《寶島快訊》﹡台股收升１％，報９８０６﹒０４點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱爭取在一兩個月公布大灣區規劃綱要；強調收緊長者綜援需執行

，林鄭稱我是個較直言的官員；林鄭月娥稱何謂侮辱是普通常識，很難寫出

來

﹡曾蔭權稱尋求公義和清白需堅持，不放棄就定罪上訴；首要與太太談天及品

嚐咖啡，想過正常退休生活

﹡回應梁振英不被檢控，曾蔭權稱不比較免掀從前的嬲和怨恨

﹡林鄭民望大幅回落，鄭若驊成唯一「表現失敗」的官員

﹡地政總署表示第四季補地價收入大幅回升至１６８億元

﹡深股通額度全日用２３﹒４７億元；滬股通額度全日用３１﹒０３億元

﹡Ｖｉｓａ料電子支付平台繼續擴大，不擔心市佔率流失

﹡史樂山稱香港要靈活應對不明朗環境，可發展華北市場

﹡邱騰華稱面對貿易戰，香港有責任捍衛多邊貿易

﹡梁錦松稱香港是中國唯一金融中心，在大灣區中有機遇

﹡渣打表示香港新年後資金充裕，美加息未必影響香港加Ｐ

﹡馮國經稱中美貿易戰會令貿易模式出現大改變

﹡匯豐表示繼續提升金融科技服務安全，櫃檯人手需求將降

﹡高力料今年樓價下調３﹒８％，土地供應短缺持續；一線街舖價格料下跌

１０％，租金則出現微升

﹡屈臣氏運用數據預測分析技術推廣銷售產品

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