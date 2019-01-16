《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４０６５．５９ 升 １５５．７５點╱０．６５％
標普５００ ２６１０．３０ 升 ２７．６９點╱１．０７％
納斯達克 ７０２３．８４ 升 １１７．９２點╱１．７１％
倫敦富時１００ ６８９５．０２ 升 ４０．００點╱０．５８％
法蘭克福ＤＡＸ １０８９１．７９ 升 ３５．８８點╱０．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７８６．１７ 升 ２３．４２點╱０．４９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６７，歐元兌美元１．１４１３
16/01/2019 07:46
《日出而作》否決脫歐協議鎊匯跌後升，道指漲１５５點油價揚３％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４０６５．５９ 升 １５５．７５點╱０．６５％
標普５００ ２６１０．３０ 升 ２７．６９點╱１．０７％
納斯達克 ７０２３．８４ 升 １１７．９２點╱１．７１％
倫敦富時１００ ６８９５．０２ 升 ４０．００點╱０．５８％
法蘭克福ＤＡＸ １０８９１．７９ 升 ３５．８８點╱０．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７８６．１７ 升 ２３．４２點╱０．４９％
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