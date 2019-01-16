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即市新聞

16/01/2019 07:53

《盤前攻略》港股２６８００關明顯遇阻力，今早或低開不足百點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股再度發力，惟市場焦點放在英國「脫歐」協議國會投
票，最終以４３２票反對對２０２贊成否決議案，英鎊跌後收復失地，日內大幅度反彈２４８點
，並突破１﹒２７關口。另外，美國政府已連續停擺２５日，刷新新紀錄，而民主黨提出希望讓
十數個機構恢復運行至２月１日，但美國總統特朗表明如不通過邊境牆議案，就不會簽出支出議
案，目前雙方正膠著狀態。道指收報２４０６５點，升１５５點或０﹒６５％。納指收報
７０２３點，升１１７點或１﹒７１％。標普收報２６１０點，升２７點或１﹒０７％。
　
＊ＡＤＲ夜期回落，２６８００遇阻力＊

　　港股夜期收報２６７２６點，跌２６點，低水１０４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１４９點，報２６６８１點。預託證券普遍回落，匯控跌０﹒６７％
，折合港元報６４﹒６６元。中移動跌１﹒１６％，折合港元報８０﹒６３元。友邦跌
０﹒９４％，折合港元報６８﹒９５元。騰訊升０﹒０７％，折合港元報３３０﹒２２元。長和
跌０﹒９６％，折合港元報７７﹒５。中行跌１﹒１２％，折合港元報３﹒３９元。國壽跌
０﹒３５％，折合港元報１７﹒５４元。中聯通升０﹒３７％，折合港元報８﹒７２元。中海油
升０﹒１９％，折合港元報１２﹒７４元。中石化升０﹒０２％，折合港元報６﹒１１元。中石
油跌０﹒６６％，折合港元報４﹒９８元。
　
＊恆指「火車頭」受惠人幣反彈，略嫌力度不足＊

　　近日大市雖略為反彈，但關口位置遇明顯阻力，其中有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數
現報２６６８８點，跌１０１點，加上夜期及ＡＤＲ指數顯示，恆指於２６８００關口遇到沽壓
情況顯著，於料恆指今早或低開不足百點隨後繼續回落。隨著農曆新年臨近，近日內需及濠賭板
塊略見支持，恆指「火車頭」雖受惠人民幣反彈而跟上，但力度略嫌不足，投資者需繼續留意內
地會否公布中美貿易的相關協議，屆時將有機會隨時夾上。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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