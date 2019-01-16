《經濟通通訊社１６日專訊》萊蒙國際（０３６８８）發盈警，預料截至去年１２月底止，
年度純利將較２０１７年的約４６﹒１億元大幅減少，主要由於不存在２０１７年出售的附屬收
益淨額７５﹒９億元，及合營企業所得的其他有關收入淨額以致。
該公司將於三月底前公布業績。（ｍｗ）
16/01/2019 09:09
【企業盈警】萊蒙國際（３６８８）欠出售收益，料去年度純利大減
《經濟通通訊社１６日專訊》萊蒙國際（０３６８８）發盈警，預料截至去年１２月底止，
年度純利將較２０１７年的約４６﹒１億元大幅減少，主要由於不存在２０１７年出售的附屬收
益淨額７５﹒９億元，及合營企業所得的其他有關收入淨額以致。
該公司將於三月底前公布業績。（ｍｗ）
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