【企業盈警】萊蒙國際（３６８８）欠出售收益，料去年度純利大減

《經濟通通訊社１６日專訊》萊蒙國際（０３６８８）發盈警，預料截至去年１２月底止，

年度純利將較２０１７年的約４６﹒１億元大幅減少，主要由於不存在２０１７年出售的附屬收

益淨額７５﹒９億元，及合營企業所得的其他有關收入淨額以致。

該公司將於三月底前公布業績。（ｍｗ）

