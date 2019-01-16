聯想集團（００９９２）擬發行６﹒７５億美元可換股債

《經濟通通訊社１６日專訊》聯想集團（００９９２）公布，建議發行於２０２４年到期，

年利率３﹒３７５％，本金總額６﹒７５億美元的可換股債券。

初步轉換價每股７﹒９９元，較昨日收市價５﹒７１元溢價約３９﹒９％。假設獲悉數轉換

，債券將可轉換為６﹒６２億股，佔擴大後已發行股本約５﹒２３％。

所得款項淨額將用於償還於２０１９年到期的４﹒７％優先無抵押票據，以及用作一般公司

用途。（ｔｔ）

