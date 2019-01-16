港股開報２６７０２點跌１２７點，國指軟４２點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股雖然高收，惟英國國會否決脫歐方案，令亞洲股市今

早受壓，日經現時跌逾百點，而港股今早於２６８００關口見阻力，低開逾百點。濠賭股連日受

追捧，金沙（０１９２８）高開近１％，另外油價繼續反彈刺激油股今早上揚，另外申洲國際（

０２３１３）則被沽售。 恆生指數今早開報２６７０２點，跌１２７點或０﹒４７％，成交額

額４５﹒７１億元，國企指數開報１０４６０點，跌４２點或０﹒４１％。

重磅股方面，匯控（００００５）報６４﹒７元，跌０﹒６１％。騰訊控股（００７００）

報３３０元，無升跌。友邦保險（０１２９９）報６９﹒１５元跌０﹒６５％中國海洋石油（０

０８８３）報１２﹒７元，跌０﹒１６％。中國平安（０２３１８）報７０﹒７５元，升０﹒６

４％。建設銀行（００９３９）報６﹒５５元，跌０﹒７６％。



表列部分恆指股成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金沙中國（０１９２８） ３６﹒０５元 升０﹒８４％

萬洲國際（００２８８） ６﹒７３元 升０﹒１５％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒９５元 跌０﹒１０％

中石化 （００３８６） ６﹒１１元 無升跌

恆隆地產（００１０１） １５﹒６０元 跌０﹒１３％

申洲國際（０２３１３） ９０。００元 跌１﹒４２％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒１０元 跌１﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １１﹒１４元 跌１﹒０７％

恆安國際（０１０４４） ５６﹒２０元 跌１﹒０６％

領展 （００８２３） ８０﹒００元 跌０﹒５０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

