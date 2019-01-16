  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2019 09:22

港股開報２６７０２點跌１２７點，國指軟４２點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股雖然高收，惟英國國會否決脫歐方案，令亞洲股市今
早受壓，日經現時跌逾百點，而港股今早於２６８００關口見阻力，低開逾百點。濠賭股連日受
追捧，金沙（０１９２８）高開近１％，另外油價繼續反彈刺激油股今早上揚，另外申洲國際（
０２３１３）則被沽售。　恆生指數今早開報２６７０２點，跌１２７點或０﹒４７％，成交額
額４５﹒７１億元，國企指數開報１０４６０點，跌４２點或０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）報６４﹒７元，跌０﹒６１％。騰訊控股（００７００）
報３３０元，無升跌。友邦保險（０１２９９）報６９﹒１５元跌０﹒６５％中國海洋石油（０
０８８３）報１２﹒７元，跌０﹒１６％。中國平安（０２３１８）報７０﹒７５元，升０﹒６
４％。建設銀行（００９３９）報６﹒５５元，跌０﹒７６％。
　　
　　表列部分恆指股成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　　３６﹒０５元　　　升０﹒８４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒７３元　　　升０﹒１５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４７﹒９５元　　　跌０﹒１０％
　　中石化　（００３８６）　　　　６﹒１１元　　　無升跌
　　恆隆地產（００１０１）　　　１５﹒６０元　　　跌０﹒１３％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９０。００元　　　跌１﹒４２％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３１﹒１０元　　　跌１﹒４３％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒１４元　　　跌１﹒０７％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５６﹒２０元　　　跌１﹒０６％
　　領展　　（００８２３）　　　８０﹒００元　　　跌０﹒５０％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下16/01/2019
日本徵離境稅，能刺激旅遊業？
生財有道16/01/2019
【金融論壇】2019年亞洲金融論壇嘉賓發言重點
國際動態16/01/2019
華府停擺 特朗普漢堡包宴客
香港政情15/01/2019
【煲呔出冊】曾蔭權：出獄後最希望是和太太談天和飲咖啡
生財有道15/01/2019
《開市Good Morning》陳健豪：鎊匯跌至1.27宜短炒
FOCUS15/01/2019
【FOCUS】倔強珊珊脫歐最後一博 「最精準」預測續看淡英鎊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金