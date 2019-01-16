《盤後部署》港股超買訊號明顯，數日內調頭向下機會大

《經濟通通訊社１６日專訊》英國國會否決「脫歐」方案，加上美國停擺未有跡象解決，影

響亞洲股市表現，港股今早先低開１２７點報２６７０２點，及後跌幅一度最多擴至２６２點報

２６５６７點，惟午後在多個中資板塊出現大幅反彈，港股方挽回劣勢，最終倒升７１點，全日

收報２６９０２點，主板成交８７４﹒７３億元減少約２％。國指收報１０５５５點升

０﹒５％或升５２點。上證綜合指數收報２５７０，升不足１點，成交１２６８﹒７６億元人民

幣。



＊摩通警告美國續停擺將令經濟增速歸零＊



美國總統就邊境圍牆問題，與民主黨目前處於膠著狀態，而華府已連續停擺２５日，並刷新

新紀錄。大行摩根大通行政總裁戴蒙表示，對於美國經濟一直看好，但他認為政府長期關門將會

扼殺美國的經濟增長，並付出代價。

戴蒙表示，大家應該促進美國領導層達成合作、建設性的基調，從而強化本身已有的消費者

及企業情緒，他認為停擺不會帶來直接影響，但本身的不確性會為市場帶來情緒影響，而這種影

響十分消極。摩通首席財務官瑪麗安娜亦認為停擺時間愈長，對投資者影響愈大。

據白宮官員預計，如果政府連續停擺至本月底，ＧＤＰ增長將會減少０﹒５百分點。翻查紀

錄，自１９８０年以來，政府就試過停擺１３次，最長的一次為１９９５年１２月持續的２１天

，而政府停擺期間，美股市場的表現均值－０﹒７％。雖然停擺對股票市場直接影響很少，但市

場情緒目前低迷，如處理不當的話，不排除會對短期情緒進一步造成負面壓力。



＊內需股濠賭股已炒起，可伺機小注造淡＊



恆指今日波幅約３５０點，維持窄幅上落格局，因英美兩國內部政治或現變數，投資者表現

保守，恆指２７０００料見阻力。從技術圖表顯示，恆指ＲＳＩ目前處於超買區間，而ＭＡＣＤ

亦處於升勢波幅度接近頂部，預料數日內掉頭向下機會頗大，而恆指在２６２００有明顯支持力

，相信本周波幅將會維持此區間，以待國際政治消息更新再作定奪。

另外，本周人民幣大幅抽升，有利部分板塊上揚，而傳統節日內需股及濠賭股亦被看高一線

，惟相關股份已被提早炒起，投資者可以選擇「買預期、賣結果」，待過年後小注造淡相關股份

，或有機會趕「尾班車」食胡。（ａｌ、ｕｌ）

