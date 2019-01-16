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16/01/2019 08:13

【貿易開戰】美參議員：萊特希澤認為中美談判在結構性問題無進展

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國共和黨參議員格拉斯利表示，美國貿易代表萊特希澤認為
，上周與中國的貿易談判中並未在結構性問題上取得任何進展。
　　格拉斯利表示，萊特希澤對中國購買美國大豆的評論非常正面，但在知識產權及竊取商業機
密等結構性改革方面並沒有取得任何進展。
　　格拉斯利稱，中國官員將在兩周後訪問華盛頓進行貿易磋商，認為中國經濟正在下滑，有可
能令談判取得進展。
　　據悉，中國副總理劉鶴已接受邀請，將於１月３０至３１日赴華盛頓與萊特希澤及美國財長
努欽舉行會談。（ｍｎ）

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