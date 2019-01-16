《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，被波蘭當局拘捕的一名前國安官員Ｐｉｏｔｒ
Ｄｕｒｂａｊｌｏ，被控在波蘭政府機構工作時為中國從事間諜活動。
Ｄｕｒｂａｊｌｏ在１月１０日被捕時，任職電訊公司Ｏｒａｎｇｅ Ｐｏｌｓｋａ，但在
２０００到２０１７年間，他曾在波蘭安全局、電子通訊辦公室及其他政府機構工作。
波蘭當局在１月１１日稱，與Ｄｕｒｂａｊｌｏ一同被捕的還有任職華為的中國籍員工王偉
晶，指其涉嫌間諜活動。（ｍｎ）
16/01/2019 09:09
【華為風波】據報被捕波蘭前國安官員被控為中國從事間諜活動
《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，被波蘭當局拘捕的一名前國安官員Ｐｉｏｔｒ
Ｄｕｒｂａｊｌｏ，被控在波蘭政府機構工作時為中國從事間諜活動。
Ｄｕｒｂａｊｌｏ在１月１０日被捕時，任職電訊公司Ｏｒａｎｇｅ Ｐｏｌｓｋａ，但在
２０００到２０１７年間，他曾在波蘭安全局、電子通訊辦公室及其他政府機構工作。
波蘭當局在１月１１日稱，與Ｄｕｒｂａｊｌｏ一同被捕的還有任職華為的中國籍員工王偉
晶，指其涉嫌間諜活動。（ｍｎ）
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