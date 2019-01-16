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16/01/2019 10:14

【脫歐之後】英國財政大臣夏文達安撫商界，傳稱不排除推遲脫歐

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國財政大臣夏文達在脫歐協議未獲國會通過後，試圖向商界
承諾，避免會出現無協議脫歐的情況
　　據悉，在脫歐協議被否決後，夏文達與商界代表召開長達一小時的電話會議，他提到脫歐日
期推遲至最後期限３月２９日之後的可能。但他承認在歐盟批准延期之前，英國需要一項明確的
計劃。
　　消息人士稱，夏文達表示無論如何，國會裡絕大多數反對無協議脫歐，而且議員正採取措施
避免這種情況發生。首相文翠珊今日料可勝出工黨提出的不信任動議，預期她會展開跨黨派談判
，尋求共識。（ｍｎ）

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