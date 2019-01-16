《經濟通通訊社１６日專訊》美國貿易代表萊特希澤向國會議員保證，如果中美未能在３月
２日截止日期前達成協議，美國按計劃提高２０００億美元中國商品的關稅稅率，屆時企業將能
夠申請豁免。
特朗普政府計劃將最新加徵的關稅提高到２５％，但將實施日期延遲到３月２日，以便華盛
頓與北京開展談判努力解決分歧。若無法在期限前談成協議，美國勢將上調關稅，許多企業已警
告此舉將導致供應鏈斷裂。（ｍｎ）
16/01/2019 13:27
【貿易開戰】萊特希澤：若關稅提高到２５％，企業可申請豁免
《經濟通通訊社１６日專訊》美國貿易代表萊特希澤向國會議員保證，如果中美未能在３月
２日截止日期前達成協議，美國按計劃提高２０００億美元中國商品的關稅稅率，屆時企業將能
夠申請豁免。
特朗普政府計劃將最新加徵的關稅提高到２５％，但將實施日期延遲到３月２日，以便華盛
頓與北京開展談判努力解決分歧。若無法在期限前談成協議，美國勢將上調關稅，許多企業已警
告此舉將導致供應鏈斷裂。（ｍｎ）
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