【貿易開戰】萊特希澤：若關稅提高到２５％，企業可申請豁免

《經濟通通訊社１６日專訊》美國貿易代表萊特希澤向國會議員保證，如果中美未能在３月

２日截止日期前達成協議，美國按計劃提高２０００億美元中國商品的關稅稅率，屆時企業將能

夠申請豁免。

特朗普政府計劃將最新加徵的關稅提高到２５％，但將實施日期延遲到３月２日，以便華盛

頓與北京開展談判努力解決分歧。若無法在期限前談成協議，美國勢將上調關稅，許多企業已警

告此舉將導致供應鏈斷裂。（ｍｎ）

