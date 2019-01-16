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16/01/2019 14:16

【朝鮮局勢】據報北韓高官金英哲將於明日赴美與蓬佩奧會晤

　　《經濟通通訊社　日專訊》據外電報道，三位北韓官員預定明日從北京飛往華盛頓的航班，
其中包括參加與美國談判的高級特使。
　　據悉，美國國務卿蓬佩奧與朝鮮勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲預計明日或後
日將在美國華府會面，討論特朗普與金正恩第二次峰會安排。（ｍｎ）

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