【俄鋁風暴】美國參議院推進議程阻止白宮解除對俄鋁制裁

《經濟通通訊社１６日專訊》美國參議院推進一項議程，希望阻止特朗普政府將一間俄鋁

（００４８６）從制裁黑名單上移除。

民主黨認為該計劃對莫斯科過於有利，多名共和黨議員亦支持民主黨的動議，結果參議院以

５７票贊成、４２票反對的表決結果支持推進該決議。

現時民主黨需要從共和黨參議員中再爭取到兩票，以確保上述議案能得到所需的得６０票支

持才能啟動審議表決程序。（ｍｎ）

