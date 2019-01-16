《經濟通通訊社１６日專訊》美國參議院推進一項議程，希望阻止特朗普政府將一間俄鋁
（００４８６）從制裁黑名單上移除。
民主黨認為該計劃對莫斯科過於有利，多名共和黨議員亦支持民主黨的動議，結果參議院以
５７票贊成、４２票反對的表決結果支持推進該決議。
現時民主黨需要從共和黨參議員中再爭取到兩票，以確保上述議案能得到所需的得６０票支
持才能啟動審議表決程序。（ｍｎ）
16/01/2019 15:25
【俄鋁風暴】美國參議院推進議程阻止白宮解除對俄鋁制裁
《經濟通通訊社１６日專訊》美國參議院推進一項議程，希望阻止特朗普政府將一間俄鋁
（００４８６）從制裁黑名單上移除。
民主黨認為該計劃對莫斯科過於有利，多名共和黨議員亦支持民主黨的動議，結果參議院以
５７票贊成、４２票反對的表決結果支持推進該決議。
現時民主黨需要從共和黨參議員中再爭取到兩票，以確保上述議案能得到所需的得６０票支
持才能啟動審議表決程序。（ｍｎ）
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