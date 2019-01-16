《異動股》英國國會否決脫歐協議，匯控及長建各跌１％

《經濟通通訊社１６日專訊》英國下議院以大比數否決英國首相文翠珊的「脫歐」協議，受

在英國擁有業務的相關股份走低，其中重磅股匯控（００００５）報６４﹒４元，跌

１﹒０８％，盤中低報６４﹒４元，失守１０天線（約６４﹒７０５元），暫成交達２１４萬股

，涉資１﹒３９億元。

另外，在英國涉足公用事業的長江基建（０１０３８）同跌，現報６０﹒２５元，跌

１﹒１５％，暫成交達３萬股，涉資１５８萬元。而主要業務於歐元區的歐舒丹（００９７３）

則報１３﹒９２元，跌３﹒３３％，盤中高見１４﹒２元，低報１３﹒７８元，成交達２９萬股

，涉資４０３萬元。

是次「脫歐」協議遭否決，有分析指可能導致英國無序「脫歐」，甚至逆轉２０１６年的「

脫歐」決定。

英國下議院以４３２票反對、２０２票支持否決「脫歐」協議，這是英國近代史上政府在國

會遭遇的最重大敗仗，文翠珊政府需要最遲在下周一向下議院提交新脫歐協議。

今次投票以高達２３０票的差距落敗，顯示出無論留歐派及疑歐派都對脫歐協議感到不滿，

當中文翠珊所屬的保守黨有１１８名成員倒戈，今次結果令英國前景面臨極大不確定性，可能將

無協議脫歐，亦有可能舉行第二次公投。

文翠珊表示，她將繼續尋求有序「脫歐」。工黨黨魁郝爾彬已對政府發起不信任動議，不過

相信文翠珊將可在表決中取勝，讓她有機會再次協商新的脫歐協議，但或有需要尋求延長《里斯

本條約》第５０條期限，將３月２９日的脫歐日押後以爭取更多時間談判。

現時，恆生指數報２６６２２，跌２０７點或跌０﹒７７％，主板成交６７﹒０５億元。國

企指數報１０４３４，跌０﹒６５％或跌６８點。

上證綜合指數報２５６７，跌２點或跌０﹒１０％，成交４７﹒８４億元人民幣。



表列相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長和 （００００１） ７７﹒８５元 跌０﹒５１％

電能實業（００００６） ５４﹒１５元 跌０﹒１８％

思捷環球（００３３０） １﹒６０元 無升跌

新秀麗 （０１９１０） ２４﹒４５元 升１﹒０３％

普拉達 （０１９１３） ２３﹒２０元 升１﹒９８％

渣打集團（０２８８８） ６１﹒７０元 跌０﹒１６％

保誠 （０２３７８） １４６﹒２０元 升０﹒０７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

