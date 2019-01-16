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16/01/2019 10:31

【駐京專電】工信部：今年重點做好六方面工作，實施製造強國戰略

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦
發布會新聞，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。
　　工信部副部長辛國斌表示，２０１９年重點做好以下工作，一是建立健全製造業高質量發展
體系。聚焦重點、創新機制、優化政策，統籌推進製造強國戰略實施。
　　二是增強製造業技術創新能力。加強關鍵領域核心技術攻關。瞄準智能製造，打造兩化融合
升級版。
　　三是深化製造業結構調整。堅持不懈去產能，支持重點省份鋼鐵去產能。實施新一輪重大技
術改造升級工程，加快城鎮人口密集區危化品生產企業搬遷改造。大力推進工業互聯網創新發展
，繼續開展試點示範和創新發展工程。深入開展消費品工業「三品」專項行動。促進新興產業發
展，培育先進製造業集群。

＊進一步降低增值稅稅率和企業所得稅＊

　　四是培育更具競爭力優質企業。推動落實金融支持小型微型企業發展的政策措施。推動優化
企業兼並重組市場環境，鼓勵和支持非公資本參與製造業領域國有企業改制重組。實施促進大中
小企業融通發展三年行動計劃，培育專精特新「小巨人」企業。推動構建激發和保護企業家精神
的長效機制。
　　五是優化製造業發展環境。推動進一步降低增值稅稅率和企業所得稅，持續推進政府部門和
國有大企業拖欠民營企業中小企業帳款清欠工作。持續升級和擴大信息消費，實施超高清視頻、
車聯網（智能網聯汽車）等產業發展行動計劃，完善新能源汽車積分管理制度。支持郵輪遊艇、
通用航空冰雪裝備等大眾化發展。
　　六是進一步擴大製造業對外開放。全面實施準入前國民待遇加負面清單管理制度，落實船舶
、飛機、汽車等行業開放政策。以「一帶一路」為重點，加強裝備製造和國際產能合作。

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