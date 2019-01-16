  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2019 11:15

【駐京專電】人社部：今年推進養老保險改革，研究降社保費率方案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦
發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。
　　人力資源社會保障部副部長邱小平表示，２０１９年人社部將積極穩妥推進養老保險制度改
革，深入實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快推進省級統籌，為全國統籌打好工
作基礎。加快研究降低社會保險費率的實施方案，支持企業穩定發展。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道16/01/2019
內地今年勢推5G 長飛光纖光纜等發光
生財有道16/01/2019
中央救車市 比亞迪充足電
剖析天下16/01/2019
美股一月效應勢反彈？
剖析天下16/01/2019
日本徵離境稅，能刺激旅遊業？
生財有道16/01/2019
【金融論壇】2019年亞洲金融論壇嘉賓發言重點
國際動態16/01/2019
華府停擺 特朗普漢堡包宴客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金