《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦
發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。
人力資源社會保障部副部長邱小平表示，２０１９年人社部將積極穩妥推進養老保險制度改
革，深入實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快推進省級統籌，為全國統籌打好工
作基礎。加快研究降低社會保險費率的實施方案，支持企業穩定發展。
16/01/2019 11:15
【駐京專電】人社部：今年推進養老保險改革，研究降社保費率方案
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦
發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。
人力資源社會保障部副部長邱小平表示，２０１９年人社部將積極穩妥推進養老保險制度改
革，深入實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快推進省級統籌，為全國統籌打好工
作基礎。加快研究降低社會保險費率的實施方案，支持企業穩定發展。
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