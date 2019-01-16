【駐京專電】人社部：今年推進養老保險改革，研究降社保費率方案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦

發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。

人力資源社會保障部副部長邱小平表示，２０１９年人社部將積極穩妥推進養老保險制度改

革，深入實施企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快推進省級統籌，為全國統籌打好工

作基礎。加快研究降低社會保險費率的實施方案，支持企業穩定發展。

