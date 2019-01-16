【駐京專電】商務部：今年重點促消費穩外貿，妥善應對中美摩擦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部、人社部、商務部今日出席國新辦

發布會，介紹落實中央經濟工作會議精神的具體舉措。

商務部部長助理任鴻斌表示，商務部今年將做好以下重點工作：促銷費，創新流通方式，充

分發揮好消費的基礎性作用；其次穩外貿穩外資，繼續提升貿易便利化水平，同時不斷放寬市場

准入、改善營商環境。

突出三項重點任務：辦好第二屆進博會，妥善應對中美摩擦、推進自貿試驗區建設和探索自

由貿易港。

