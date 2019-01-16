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16/01/2019 11:45

【駐京專電】工信部：對今年汽車產銷形勢樂觀，不至於大幅波動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》工信部副部長辛國斌表示，汽車保有量到
了一定規模以後，持續高增長是不現實的，但是也不至於出現大幅波動、大起大落。三四線城市
的需求還會不斷釋放，隨著新的環保標準的實施，有一些老舊車型的淘汰還會加快。所以對
２０１９年的汽車產銷形勢，應該保持樂觀。
　　另外，辛國斌表示，從整體工業情況來看，高技術製造業持續保持較快增長。２０１８年前
１１個月，高技術製造業增加值增速達到１１﹒８％，明顯快於整體工業增速，其在整體工業中
的比重又有所提高，達到１３﹒６％。

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