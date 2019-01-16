《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部部長助理任鴻斌表示，２０１９年
，將探索中國特色自由貿易港建設，借鑒國際經驗，結合海南的特點，盡快提出具有中國特色的
自由貿易港政策和制度體系；推進上海自由貿易試驗區新片區設立及方案制訂工作，支持上海在
推進投資和貿易自由化便利化方面大膽創新探索；研究出台進一步推進自由貿易試驗區擴大開放
和創新發展的政策措施，推動重點改革事項在自由貿易試驗區先行先試。
16/01/2019 11:43
【駐京專電】商務部：盡快提出具中國特色自由貿易港政策
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部部長助理任鴻斌表示，２０１９年
，將探索中國特色自由貿易港建設，借鑒國際經驗，結合海南的特點，盡快提出具有中國特色的
自由貿易港政策和制度體系；推進上海自由貿易試驗區新片區設立及方案制訂工作，支持上海在
推進投資和貿易自由化便利化方面大膽創新探索；研究出台進一步推進自由貿易試驗區擴大開放
和創新發展的政策措施，推動重點改革事項在自由貿易試驗區先行先試。
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