【駐京專電】銀保監：穩步推進互聯網金融和網貸風險專項整治

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國銀保監會近日召開２０１９年銀行業

和保險業監督管理工作會議，會議認為，當前銀行業保險業風險總體可控，但面臨的形勢依然複

雜嚴峻。

會議要求，要堅持不懈治理金融市場亂象，進一步遏制違法違規經營行為，有序化解影子銀

行風險，依法處置高風險機構，嚴厲打擊非法金融活動，穩步推進互聯網金融和網絡借貸風險專

項整治。下大力氣補齊監管短板，做到遠近兼顧，標本兼治。

堅定不移深化金融改革擴大開放，著力完善公司治理機制，優化金融機構體係，支持直接融

資發展，推進市場化兼併重組，擴大銀行業保險業開放，加快建立多層次、廣覆蓋、差異化金融

體係，形成全方位、多層次、寬領域的高水平開放新格局。創新和完善監管方式方法，做到審慎

監管與行為監管、風險監管與合規監管、定量監測與定性判斷、前瞻預判與持續防控，以及國際

經驗與中國國情相結合，動態前瞻把握好工作節奏與力度，真正提升監管能力和監管效率。



＊推動房地產長效機制建設，大力支持民企＊



會議強調，必須把防範係統性風險與服務實體經濟更緊密結合起來。防範係統性風險是實體

經濟持續健康發展的重要前提，要通過有效監管防範化解各類經營風險和防止局部風險擴散蔓延

，維護金融市場穩定，同時推動房地產長效機制建設，促進國際收支總體平衡。

服務好實體經濟是防範係統性風險的根本舉措，銀行業保險業必須從大局出發，按照「六穩

」要求，堅決服務供給側結構性改革，穩步推進結構性去槓桿，妥善處理防風險與穩增長調結構

的關係。

有效增加資金投放和融資供給，積極支持國家重大戰略實施，紮實推進普惠金融，助力打好

脫貧和污染防治攻堅戰。大力支持民營企業和小微企業，在信貸供給增加的基礎上保持融資成本

處於合理水平。鼓勵各類機構通過內部挖潛和採用新技術等多種手段，提高金融服務效率。

